تشغيل تجريبي لقطار ذاتي القيادة في اليابان

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عرضت شركة سكك حديد شرق اليابان، أو جي آر إيست، يوم الاثنين لوسائل الإعلام تشغيلا تجريبيا لقطار مجهز بنظام تشغيل أوتوماتيكي للقطار على خط جوبان الخاص بها.

يتسارع القطار المزود بنظام نظام تشغيل أوتوماتيكي تلقائيًا ويتباطأ، ولا يتوقف عند المنصة إلا بالضغط على الأزرار عندما يغادر المحطة.

ستبدأشركة سكك حديد شرق اليابان تشغيل القطارات المجهزة بنظام تشغيل أوتوماتيكي يوم السبت، من أول قطارات اليوم، للخدمات المحلية بين محطة أياسي في حي أداتشي في طوكيو ومحطة توريدو في محافظة إيباراكيعلى خط جوبان. ستكون هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الشركة نظام نظام التشغيل الأوتوماتيكي عمليًا.

في التشغيل التجريبي، أختبر قطار من سلسلة E233 من 10 سيارات بين محطتي ماتسودو وأبيكو، وكلاهما في محافظة تشيبا ، المتاخمة لطوكيو، وتوقف في جميع المحطات، بينما وضع السائق يده على مقبض الفرامل في حال أصبح التشغيل اليدوي ضروريًا بسبب حالة طوارئ محتملة.

يوم السبت وما بعده، سيستمر السائقون والموصلون في الصعود على متن القطارات المجهزة بنظام التشغيل الأوتوماتيكي على خط جوبان. سيقوم السائقون بتشغيل القطارات يدويًا عندما يحتاجون إلى الإبطاء بسبب الرياح القوية أو لأسباب أخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)