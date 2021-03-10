في زمن الكورونا: كبار السن في اليابان يقضون أوقاتًا أطول على الإنترنت

أخبار اليابان

أظهر استطلاع للرأي أنه نظرًا لأن نمط الحياة المنطوي عل البقاء في المنزل لفترات طويلة قد ترسخ في اليابان وسط جائحة فيروس كورونا الجديد، يقضي اليابانيون الأكبر سنًا وقتًا أطول على الإنترنت أكثر من ذي قبل.

بلغ متوسط ​​الوقت اليومي الذي يقضيه من هم في الخمسينيات من العمر أو أكبر على الإنترنت 3.3 ساعة، متجاوزًا 3.2 ساعة يقضونها في مشاهدة التلفزيون، وفقًا لمسح حديث أجرته شركة أبحاث السوق Macromill Inc.

قال أحد النقاد إنه بينما يقال إن الشباب قد ابتعدوا عن التلفزيون منذ فترة طويلة، فمن المرجح أن يكون التحول إلى وسائل الإعلام مثل موقع مشاركة الفيديو مثل اليوتيوب يتسارع بين متوسطي العمر وكبار السن أيضًا.

أظهر الاستطلاع، الذي تم إجراؤه بين شهري يوليو/ تموز وديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي على حوالي 1500 شخص يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر، أن حوالي 30% من المستجيبين رأوا أن الوقت الذي يقضونه في استخدام وسائل الإعلام عبر الإنترنت يزيد عن السابق، مقارنة بنحو 25% ممن قالوا إنهم يشاهدون التلفزيون لفترة أطول .

وفقًا للبيانات المتعلقة باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية التي تم جمعها من أكثر من 15000 شخص تتراوح أعمارهم بين 50 و 69 عامًا، زاد استخدامهم للتطبيقات المتعلقة بالمقاطع المصورة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)