تيرومو اليابانية تنتج حقنات تسحب 7 جرعات من قارورة لقاح كورونا واحدة

أخبار اليابان

طورت شركة تيرومو اليابانية لصناعة الأجهزة الطبية حقنة حقن قادرة على سحب سبع جرعات لكل قارورة من قوارير لقاح فيروس كورونا التابع لشركة الأدوية الأمريكية فايزر، مقارنة بخمس جرعات باستخدام الحقن الموجودة، حسبما علم يوم الثلاثاء.

قالت مصادر مطلعة إن الشركة اليابانية الكبرى لتصنيع الأدوات الطبية ستبدأ إنتاج الحقنة الجديدة في مصنعها في بلدة شوا بمحافظة ياماناشي غربي طوكيو، في وقت لاحق من هذا الشهر.

حصلت تيرومو على موافقة وزارة الصحة يوم الجمعة الماضي لإنتاج وبيع الحقنة الجديدة، والتي من المتوقع أن تساعد في الاستفادة الكاملة من كل قنينة من اللقاح، وتقليل النفايات.

وتستند الحقنة بالأساس إلى نوع تم إنتاجه أثناء مكافحة سلالة إنفلونزا جديدة كانت قد انتشرت في عام 2009. وهي مجهزة بإبرة طولها 3 ملليمترا مناسبة للحقن في العضلات. تخطط تيرمو لإنتاج 20 مليون وحدة من الحقنة الجديدة في السنة المالية 2021، بدءًا من أبريل/ نيسان.

افترضت الحكومة اليابانية في البداية أنه يمكن استخدام كل قارورة من لقاح فايزر لست جرعات، لكنها اكتشفت لاحقًا أن المحاقن التي أعدتها تسمح بخمس جرعات فقط.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)