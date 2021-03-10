إعادة رفات امرأة فقدت في كارثة 2011 إلى أسرتها

أخبار اليابان

نقلت الشرطة رفات امرأة فُقدت في الزلزال والتسونامي الكبير الذي ضرب منطقة توهوكو شمال شرق اليابان في 11 مارس/ آذار 2011 إلى أسرتها يوم الأربعاء.

كان مكان المرأة، ناتسوكو أوكوياما، من هيغاشي ماتسوشيما بمحافظة مياغي، مجهولاً منذ أن غادرت مكان عملها عائداً إلى منزلها وقت وقوع الكارثة. كانت تبلغ من العمر آنذاك 61 عامًا.

وقالت شرطة المحافظة إنه تم العثور الشهر الماضي على جثتها سليمة تقريبا بالقرب من ساحل المدينة. قالت الشرطة في وقت لاحق، إن تحليل الحمض النووي وسجلات الأسنان حددت الجثة على أنها للسيدة أوكوياما.

قال إيكي، الابن الأكبر لأوكوياما، الذي استلم رفاتها: ”لقد كانت هناك الكثير من الأوقات عندما كنت أرغب في الحصول على المشورة منها والاعتماد عليها“.

وقال إن عودتها إلى الوطن قدمت ”رسالة مفادها أنه يمكنني العيش بمفردي من الآن فصاعدا“. ”أريد أن أعيش حياتي بشكل كامل وإيجابي“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)