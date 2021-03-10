بحث مكثف عن المفقودين في كارثة 2011

أخبار اليابان

أجرت الشرطة في محافظتي إيواتي ومياغي عمليات بحث مكثفة في المناطق الساحلية يوم الأربعاء للبحث عن الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين منذ زلزال وتسونامي مارس/ آذار 2011.

كما تخطط إدارة شرطة محافظة فوكوشيما لإجراء عملية بحث مماثلة يوم الخميس في الذكرى العاشرة للكارثة التي دمرت المناطق الساحلية في محافظات شمال شرق اليابان.

في إيواتي، حيث لا يزال 1111 شخصًا في عداد المفقودين منذ الكارثة، انضم 73 فردًا، معظمهم من الشرطة المحلية وضباط خفر السواحل، إلى مهمة البحث على ساحل نيباما في منطقة أونوسوماي في كامايشي.

وقال تشيهارو ناكايا، رئيس مركز شرطة كامايشي في محافظة إيواتي”عشر سنوات منذ الكارثة وعشر سنوات من الآن ستكون هي نفسها بالنسبة لأفراد أسر أولئك الذين ما زالوا في عداد المفقودين“. ”سوف نعزز الجهود لاكتشاف أي أدلة على الأشخاص المفقودين“.

في مياغي، لا يزال 1215 شخصًا في عداد المفقودين منذ الكارثة. حشدت ادارة شرطة المحافظة 232 شخصا لعملية البحث يوم الاربعاء.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)