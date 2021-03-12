بدء المرحلة الثانية من تطعيم الكوادر الطبية في اليابان

أخبار اليابان

بدأت المرحلة الثانية من من حلة التطعيم ضد فيروس كورونا الجديد للعاملين الطبيين في اليابان بالكامل يوم الخميس.

وقال كازوهيرو أراكي، 61 عامًا، رئيس مركز طوكيو الطبي التابع لمنظمة المستشفيات الوطنية، إن تطعيمات الطاقم الطبي ”تسير بسلاسة“. وقال أراكي، الذي أُعطي هو نفسه الجرعة الثانية في المركز الواقع في حي ميغورو بالعاصمة اليابانية في ذلك اليوم ”أشعر الآن بالأمان عندما أعمل في المستشفى“.

أصيبت ممرضة تبلغ من العمر 26 عامًا في المؤسسة الطبية بارتفاع في درجة الحرارة بعد أن تلقت الجرعة الأولى، لكنها قالت ”لم أكن قلقة للغاية لأنني أعرف كيف أستجيب لذلك“، مضيفة ”لدينا مرضى مسنون، لذا فإن التطعيم جعلني أشعر بالأمان“.

في اليابان ، بدأت عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا الجديد الشهر الماضي، بدءًا من العاملين الطبيين مثل الأطباء والممرضات. لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر يُستخدم الآن في برنامج التطعيم الياباني.

وبحسب وزارة الصحة، تم إعطاء 181184 جرعة حتى مساء الخميس. ومن الإجمالي، بلغت الجرعات الثانية، التي بدأت يوم الأربعاء ، 443 جرعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)