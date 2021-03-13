بنك ميزوهو يعاني من خلل في النظام ورئيسه يعتذر

أخبار اليابان

قال البنك يوم الجمعة إن خللًا جديدًا في النظام أصاب بنك ميزوهو، مما أدى إلى تأخير التحويلات المالية.

عانى البنك، الوحدة الأساسية لمجموعة ميزوهو فايناتشال، إحدى أكبر ثلاث مجموعات مصرفية في اليابان، من فشل النظام أربع مرات في حوالي أسبوعين.

حدثت أحدث مشكلة في وقت متأخر من ليلة الخميس، مما تسبب في تأخير أكثر من 300 تحويلات بالعملات الأجنبية شملت بشكل رئيسي عملاء من الشركات.

وقال البنك إن المشكلة قد تم حلها بالفعل، وأن عمليات التحويلات المتأثرة قد اكتملت بحلول ليلة الجمعة.

في مؤتمر صحفي في طوكيو يوم الجمعة، قدم رئيس بنك ميزوهو كوجي فوجيوارا اعتذارًا وقال إن البنك يحتاج إلى فحص دقيق لعمليات نظامه. وقال ”أعتذر بصدق عن التسبب في سلسلة المشاكل“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)