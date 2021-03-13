اليابان تحصل على أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول يونيو/ حزيران

أخبار اليابان

قال وزير الإصلاح الإداري تارو كونو، المسؤول أيضًا عن برنامج البلاد للتلقيح ضد فيروس كورونا، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إن اليابان ستكون على الأرجح قادرة على تأمين ما يصل إلى 100 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا الجديد بحلول نهاية يونيو/ حزيران.

وهذا يعني أنه سيتم تسليم الجرعات الكافية لتطعيم جميع كبار السن إلى الحكومات المحلية بحلول نهاية يونيو/ حزيران كما هو مقرر.

في إطار برنامج التطعيم الحكومي، يحتل حوالي 40 ألف عامل طبي المرتبة الأولى في التطعيم، يليهم 4.8 مليون عامل طبي آخر و 36 مليون شخص مسن. مع تعيين كل منهما على جرعتين، ستكون هناك حاجة لما مجموعه حوالي 82 مليون جرعة لقاح.

وقال كونو إنه إذا تم استخدام محاقن قادرة على أخذ 6 جرعات من كل قنينة، فسيتم تسليم 4.66 مليون جرعة بنهاية هذا الشهر و 12.25 مليون جرعة في أبريل/ نيسان. في مايو/ أيار، من المرجح أن يتم إرسال 10.74 مليون جرعة في كل أسبوع من الأسابيع الأربعة، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم العرض في يونيو/ حزيران ذلك في مايو/ أيار.

وحتى لو ثبتت الكمية في يونيو/ حزيران نفس ما ستكون عليه في مايو/ أيار، فإن إجمالي المعروض بنهاية يونيو/ حزيران سيتجاوز 100 مليون جرعة، بحسب الوزير.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)