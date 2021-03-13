استطلاع: أقل من نصف اليابانيين يودون التلقيح ضد كورونا

أخبار اليابان

أظهر استطلاع دولي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي واستطلاعات الرأي الفرنسية إيبسوس يوم الجمعة أن أقل من نصف اليابانيين يرغبون في تلقي لقاح كورونا في غضون شهر بعد أن يصبح متاحًا.

بالنسبة للسؤال، ”بمجرد أن يصبح لقاح كورونا متاحًا لك، متى ستحصل على اللقاح“، قال 49% من المستجيبين اليابانيين أنهم سيحصلون عليه على الفور أو في أقل من شهر واحد.

المعدل منخفض نسبيًا وفقًا للمعايير الدولية، مما يشير إلى أن العديد من الأشخاص في اليابان يتخذون موقف الانتظار والترقب تجاه التطعيمات.

تم إجراء الاستطلاع على أكثر من 13500 بالغ تقل أعمارهم عن 75 عامًا، من 25 إلى 28 فبراير/ شباط 2021، على منصة إيبسوس عبر الإنترنت.

كان لدى البرازيل وبريطانيا النسبة الأعلى من المستجيبين الراغبين في الحصول على لقاح فورًا أو خلال شهر، كلاهما بنسبة 85%. احتلت اليابان المرتبة 12 من بين 15 دولة شملها الاستطلاع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)