اليابان: مجموعة الحوار الأمني الرباعي تتفق على توفير لقاحات كورونا للدول النامية

أخبار اليابان

اتفق قادة دول الرباعي، أو اليابان، الولايات المتحدة، أستراليا، والهند، في قمتهم الأولى، التي عقدت عبر الإنترنت يوم الجمعة، على مساعدة الدول النامية في تأمين لقاحات ضد فيروس كورونا الجديد.

وقال سوغا إنه يأمل أن تنسق الدول جهودها لتعزيز مبدأ منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة وتحقيق السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة، بما في ذلك جهود وقف انتشار فيروس كورونا. ووافق الزعماء على اقتراح سوغا بالتعاون عن كثب مع دول أخرى نحو تحقيق هذا الهدف.

في أول بيان مشترك لهم، قال رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن بلدانهم ”ستتعاون لتعزيز الوصول العادل للقاح لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالتنسيق الوثيق مع المنظمات المختلفة“.

وأشار البيان المشترك الذي يحمل عنوان ”روح الرباعية“ إلى سياسات لتعميق تعاون الدول الأربع في الحفاظ على النظام البحري والتصدي لتغير المناخ.

فيما يتعلق بلقاحات كورونا، سيهدف إطار العمل الرباعي إلى توفير اللقاحات المصنوعة في الهند للدول الآسيوية والأفريقية، مع استعداد اليابان والولايات المتحدة وأستراليا لدعم المبادرة ، وفقًا لمصادر.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)