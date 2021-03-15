زلزال قوي يضرب محافظة واكاياما في غرب اليابان
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هز زلزال قوي محافظة واكاياما بغرب اليابان في الساعات الأولى من يوم الاثنين، حيث بلغت قوته 5 درجات أدنى، وهو خامس أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل في البلاد، في بلدة يوأسا.
وقع الزلزال في حوالي الساعة 12:25 صباحا (3:25 مساء الأحد بتوقيت غرينتش) في الجزء الشمالي من المحافظة على عمق 4 كيلومترات، وبلغت قوته 4.6 درجة، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
تلتها زلازل بلغت قوتها 3 درجات، وهو سابع أعلى مستوى على المقياس الياباني، في يوأسا في حوالي الساعة 12:59 صباحًا والساعة 11:37 صباحًا.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته حكومة المحافظة.
ودعت الوكالة السكان في المناطق المتضررة إلى البقاء في حالة تأهب لمواجهة الزلازل التي تصل إلى 5 درجات على مقياس الزلازل الياباني خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)
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