الولايات المتحدة تسلط الضوء على العلاقات مع اليابان وكوريا الجنوبية لمواجهة الصين

أخبار اليابان

سلط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن الضوء على أهمية التعاون مع حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية لمواجهة الصين.

قال المسؤولان إن الولايات المتحدة ”تقوم بدفعة كبيرة لتنشيط علاقاتنا مع الأصدقاء والشركاء - سواء في العلاقات الفردية أو في المؤسسات متعددة الأطراف - وإعادة الالتزام بأهدافنا وقيمنا ومسؤولياتنا المشتركة“. في مقال رأي مشترك في النسخة الإلكترونية من صحيفة واشنطن بوست.

أصدر بلينكين وأوستن التعليق قبل زيارتهما لليابان وكوريا الجنوبية اعتبارًا من يوم الاثنين، وهي أول رحلة خارجية يقوم بها مسؤولون على مستوى مجلس الوزراء في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت الصحيفة إن الغرض من جولتهما هو ”إيصال هذه الرسالة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ“، مضيفة أن الولايات المتحدة يمكنها ”تحقيق المزيد“ مع حلفائها أكثر من دونهم.

قال بلينكين وأوستن إن ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ أصبحت بشكل متزايد مركزًا للجغرافيا السياسية العالمية“ مع العديد من القوى الراسخة والصاعدة والممرات البحرية المزدحمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)