اليابان تدرس إصدار جواز سفر كورونا

أخبار اليابان

قال وزير الإصلاح الإداري تارو كونو، الإثنين، إن اليابان قد تصدر شهادات لمتلقي لقاح فيروس كورونا للاستخدام في الخارج.

قال كونو، المسؤول أيضًا عن برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد: ”سيتعين على اليابان النظر في إصدار“ جوازات سفر التطعيم ضد كورونا ”إذا كانت مطلوبة دوليًا“.

في اجتماع للجنة الميزانية بمجلس الشيوخ الياباني، قال كونو إن الحكومة ستكون قادرة على إصدار مثل هذه الجوازات باستخدام نظام جديد لإدارة سجلات التطعيم.

من ناحية أخرى، قال كونو إن الحكومة ليس لديها خطط فورية للاستخدام المحلي لمثل هذه الشهادات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)