رئيس وزراء اليابان يتلقى لقاح كورونا قبل لقاء بايدن

أخبار اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية يوم الاثنين أن رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي سيأخذ لقاح فيروس كورونا الجديد في المركز الوطني للصحة العالمية والطب يوم الثلاثاء، قبل زيارته المقررة للولايات المتحدة الشهر المقبل.

وفقًا للإعلان، سيحصل سوغا على جرعة ثانية بعد حوالي ثلاثة أسابيع، قبل أن يغادر اليابان في النصف الأول من أبريل/ نيسان لإجراء أول محادثات وجهًا لوجه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

كإجراءات لمنع زيارة سوغا للولايات المتحدة بسبب قيود السفر والحد من انتشار فيروس كورونا، سيقتصر حجم وفدها على حوالي 80 إلى 90 شخصًا وسيتم تطعيم جميع الأعضاء مرتين مسبقًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)