رئيس الوزراء الياباني يتلقى لقاح كورونا

أخبار اليابان

تلقى رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي لقاح فيروس كورونا الجديد يوم الثلاثاء، حيث يعتزم زيارة الولايات المتحدة الشهر المقبل لعقد أول اجتماع مباشر له مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

في محاولة لتسليط الضوء على سلامة اللقاح، سمح رئيس الوزراء للصحافة حضور تلقيه للقاح في المركز الوطني للصحة العالمية والطب في حي شينجوكو بطوكيو.

وقال سوغا للصحفيين في وقت لاحق ”اعتقدت أنه قد يكون مؤلمًا، لكنه لم يؤلم كثيرًا“. ”لقد انتهيت من ذلك بسلاسة“.

وقال رئيس الوزراء أيضا ”نهدف إلى خلق بيئة لتشجيع الناس على التطعيم“.

بعد حوالي ثلاثة أسابيع، سيحصل على الجرعة الثانية من اللقاح.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)