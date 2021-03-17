اليابان تبدأ نقاشًا حول الخلافة الإمبراطورية المستقرة الأسبوع المقبل

أخبار اليابان

قالت الحكومة يوم الثلاثاء إن لجنة خبراء يابانية ستبدأ مناقشات الأسبوع المقبل حول سبل ضمان خلافة إمبراطورية مستقرة.

ستناقش اللجنة ما إذا كان سيتم السماح للأباطرة السيدات أو الأباطرة من سلالة الأم وما إذا كان سيتم السماح للأعضاء الإناث بالبقاء في العائلة الإمبراطورية حتى بعد الزواج كرئيسات لفروع الأسرة.

وتضم اللجنة المكونة ستة أعضاء ثلاثة رجال وثلاث سيدات. هم مايومي أوهاشي، الأستاذة في جامعة صوفيا، أتسوشي سيكي، رئيس شركة الترويج والمساعدات المتبادلة للمدارس الخاصة في اليابان، تيتسورو توميتا، رئيس شركة سكك حديد شرق اليابان، الممثلة والمؤلفة يوري ناكاي، يويتشي هوسويا، أستاذ في جامعة كيؤ، وميدوري ميازاكي، أستاذة في جامعة تشيبا للتجارة.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، إن ضمان خلافة إمبراطورية مستقرة ”مسألة بالغة الأهمية فيما يتعلق بتأسيس الدولة“.

واصفًا أعضاء اللجنة بأنهم ”مجموعة متنوعة من المتخصصين ذوي البصيرة العميقة“، قال كاتو إنهم سيجرون مناقشات في بيئة مريحة مع عدم وجود جدول زمني محدد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)