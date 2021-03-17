اليابان والولايات المتحدة تتشاركان ”مخاوف جدية“ بشأن الصين

أخبار اليابان

أعرب وزيرا الخارجية والدفاع لليابان والولايات المتحدة عن ”مخاوفهما الجادة“ بشأن القانون الصيني الجديد الذي يقف وراء تنامي تواجدها البحري خلال اجتماع في طوكيو يوم الثلاثاء.

وفقًا لبيان مشترك صدر بعد اجتماع ”اثنان زائد اثنان“ ، أعرب الجانبان عن ”مخاوف جدية بشأن التطورات الأخيرة“ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك القانون، الذي يصرح لسفن خفر السواحل الصينية باستخدام الأسلحة ضد السفن الأجنبية التي تعتبرها بكين أنها تنتهك سيادتها.

وقال البيان إن ”الولايات المتحدة واليابان ما زالا تعارضان أي إجراء أحادي يسعى إلى تغيير الوضع الراهن أو تقويض الإدارة اليابانية“ لجزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الوزراء ”التزام الولايات المتحدة الثابت“ بالدفاع عن اليابان، بما في ذلك جزر سينكاكو، بموجب المادة 5 من المعاهدة الأمنية الثنائية، التي تنص على التزامات الدفاع الأمريكية تجاه اليابان، وفقًا للبيان.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)