المراكز الصحية اليابانية تعلق اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية وسط أزمة فيروس كورونا

أخبار اليابان

تعلق العديد من مراكز الصحة العامة في اليابان اختبارات الأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية، المتاحة مجانًا وبدون الكشف عن هويتهم، لأنها مشغولة جدًا في التعامل مع وباء فيروس كورونا الجديد.

وفقًا لوزارة الصحة، انخفض عدد اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية التي أجريت في المرافق بما في ذلك مراكز الصحة العامة في اليابان في عام 2020 بنسبة 51.5% عن العام السابق إلى 68998.

ونتيجة لذلك، فإن المراكز الصحية التي تواصل تقديم اختبار فيروس نقص المناعة البشرية على الرغم من أزمة فيروس كورونا تغمرها الطلبات المقدمة من الأشخاص الذين يأملون في إجراء مثل هذه الاختبارات.

استجابةً للمخاوف بشأن التأخير في علاج حاملي فيروس نقص المناعة البشرية واحتمال انتشار عدوى فيروس نقص المناعة البشرية، تنصح الوزارة المراكز الصحية بالتوصل إلى تدابير بديلة، مثل الاستعانة بمصادر خارجية لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية.

في محافظة سايتاما، شمال طوكيو، أوقفت 8 من 17 مركزًا للصحة العامة اختبار فيروس نقص المناعة البشرية لشهر مارس/ آذار.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)