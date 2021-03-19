اليابان تقرر رفع حالة الطوارئ بشكل كامل

أخبار اليابان

قررت الحكومة اليابانية يوم الخميس رفع حالة الطوارئ الثانية التي كانت أعلنتها للحد من انتشار فيروس كورونا بشكل كامل دون تمديد الإجراء إلى ما بعد انتهاء صلاحيتها المقررة يوم الأحد.

تم تمديد حالة الطوارئ، التي تم فرضها في 8 يناير/ كانون الثاني، وتغطي الآن طوكيو ومحافظات سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا المجاورة. كما خضعت 7 محافظات أخرى مؤقتًا لحالة الطوارئ أيضًا.

وقال رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي في مؤتمر صحفي ”قررنا الإنهاء حيث تم الوفاء بالمعايير بطريقة مستقرة“.

وقال ”هناك مخاوف من حدوث زيادة في أعداد الإصابات. نحتاج أيضا إلى البقاء في حالة تأهب وحذر تجاه السلالة الجديدو من فيروس كورونا“. ”سنفعل كل ما في وسعنا لأننا نطلب منكم جميعًا تحمل القيود“.

والحكومة في حالة تأهب وحذر تجاه معاودة ارتفاع حالات العدوى بعد رفع حالة الطوارئ بالكامل، مع توقف حالات الإصابة الجديدة عن الانخفاض بل وبدأت في الزيادة مرة أخرى في بعض المناطق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)