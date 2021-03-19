اليابان ستواصل حظر دخول الأجانب بعد رفع حالة الطوارئ

أخبار اليابان

قررت الحكومة اليابانية يوم الخميس الإبقاء على حظرها على دخول الرعايا الأجانب الجدد لفترة من الوقت بعد رفع حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا يوم الأحد.

يعكس القرار مخاوف بشأن انتشار السلالة المتحولة من فيروس كورونا.

لكن الحكومة ستسمح بدخول القادمين إلى اليابان لأغراض المصلحة العامة أو أولئك الذين يواجهون حالات الطوارئ كحالات استثنائية.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يُسمح لما يصل إلى 2000 شخص، بما في ذلك أيضًا المغتربون اليابانيون والأجانب الذين لديهم وضع مقيم، بدخول البلاد يوميًا.

وقال رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي في مؤتمر صحفي ”ستتحكم اليابان في العدد الإجمالي للأشخاص الذين يدخلون البلاد من خلال تقييد عدد ركاب الرحلات“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)