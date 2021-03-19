سوغا: اليابان تراجع استخدام الحكومة لتطبيق لاين

أخبار اليابان

قال رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يوم الجمعة إن الحكومة تراجع استخدام تطبيق الرسائل الشهيرلاين داخل الحكومة، بعد الكشف عن أن إحدى الشركات التابعة الصينية لمزود التطبيقات لاين كان لديها وصول إلى البيانات الشخصية لمستخدمي التطبيق في اليابان.

وتعهد رئيس الوزراء ببذل جهود لضمان أمن المعلومات داخل الحكومة. وكان يرد على سؤال من نائب من الحزب الحاكم في اجتماع لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ.

في مؤتمر صحفي في ذلك اليوم، قالت وزير الشؤون الداخلية والاتصالات ريوتا تاكيدا إن الحكومة المركزية أصدرت إخطارًا للحكومات المحلية يوم الأربعاء، تطلب منهم الإبلاغ عن استخدامهم لتطبيق لاين بحلول 26 مارس/ آذار.

تقبل بعض الحكومات المحلية مستندات التقديم المختلفة وتنشر المعلومات من خلال التطبيق.

وقال تاكيدا إن الوزارة نفسها تخطط لتعليق استخدام التطبيق لتلقي التعليقات العامة والرد على الاستفسارات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)