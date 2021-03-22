نصف الشباب في اليابان جاهلون بما يعنيه ”مجتمع منزوع الكربون“

أخبار اليابان

أظهر مسح لمكتب مجلس الوزراء يوم الجمعة أن نصف اليابانيين في الأجيال الشابة يجهلون ما يعنيه ”مجتمع منزوع الكربون“ يتم فيه خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر الصافي.

وفقًا لاستطلاع الرأي حول تغير المناخ، الذي أجري بعد أن أعلن رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي أن اليابان ستصبح محايدة للكربون بحلول عام 2050، قال 53.5% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا إنهم ليسوا على علم بذلك.

وصل معدل الجهل أيضًا إلى 50% للمستجيبين في الثلاثينيات من العمر، في حين قال 68.4% من جميع الأشخاص البالغ عددهم 1767 الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا أو أكبر والذين قدموا ردودًا صحيحة إنهم يعرفون عن مجتمع منزوع الكربون أو على الأقل يعرفون المصطلح.

كما وجد المسح البريدي، الذي تم إجراؤه في الفترة ما بين 5 نوفمبر/ تشرين الثاني و20 ديسمبر/ كانون الأول، أن 88.4% من إجمالي المستجيبين لديهم اهتمامات في القضايا المتعلقة بالاحترار العالمي على الأقل إلى حد ما وأن 19.1% لديهم معرفة باتفاقية باريس بشأن تغير المناخ بينما 64.9% على دراية بالاسم فقط.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)