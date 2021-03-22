اليابان تعتزم الاستمرار في مكافحة كورونا حتى بعد رفع حالة الطوارئ

أخبار اليابان

أكد وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا يوم الأحد عزم الحكومة على مواصلة مكافحة فيروس كورونا الجديد بعد رفع حالة الطوارئ الثانية بسبب الفيروس بالكامل في نهاية اليوم.

وقال تامورا في برنامج تلفزيوني ”سنكافح الفيروس في مرحلة جديدة بعد رفع حالة الطوارئ“، مضيفا ”سنصمم على الحد من الإصابات بتنفيذ إجراءات في إطار خمسة نقاط أساسية وضعتها الحكومة“.

تشمل الركائز الخمس، التي تم تبنيها تماشياً مع قرار الحكومة برفع حالة الطوارئ بالكامل، تعزيز مراقبة السلالات المتحورة من فيروس كورونا الجديد، والتي يُعتقد أنها أكثر عدوى من السلالة الأصلية.

فيما يتعلق باختبار فيروس كورونا على الأشخاص من البلدان والمناطق التي تنتشر فيها سلالات متحورة، وإدارة الصحة والنشاط لهؤلاء الزوار أثناء إقامتهم في اليابان، قال تامورا إن الحكومة تدرس اتخاذ الإجراءات على الأشخاص من جميع البلدان.

وقال الوزير أيضًا إن الحكومة ستزود الناس في اليابان بشكل كامل بمعلومات حول التطعيمات ضد فيروس كورونا حيث من المقرر أن تبدأ التطعيمات في أبريل/ نيسان لكبار السن وغيرهم، بالإضافة إلى العاملين في المجال الطبي. قال تامورا ”يجب أن يكون الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي لم يتم تسجيلهم فيها كمقيمين على علم تام بالتطعيمات“، في إشارة إلى الطلاب الذين يعيشون بعيدًا عن مسقط رأسهم وغيرهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)