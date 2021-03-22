وزير الصحة: اليابان قد توافق على لقاحين لفيروس كورونا في مايو/ أيار

أخبار اليابان

اقترح وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا يوم الأحد إمكانية موافقة وزارته على استخدام لقاحين آخرين ضد فيروس كورونا الجديد في مايو/ أيار.

تقدمت شركة الأدوية البريطانية العملاقة أسترازينيكا للحصول على موافقة وزارة الصحة على لقاحها في فبراير/ شباط، بينما طلبت شركة تاكيدا للأدوية الموافقة على لقاح طورته شركة مودرنا الأمريكية الناشئة للتكنولوجيا الحيوية في وقت سابق من هذا الشهر.

تم تقديم طلباتهم في إطار عملية طارئة مع فحص مبسط.

وقال تامورا في برنامج تلفزيوني ”قد تتم الموافقة على اللقاحين في مايو/ أيار إذا سارت الأمور على ما يرام“. ”سوف نتحقق عن كثب من سلامتها وفعاليتها“.

وافقت اليابان حتى الآن على لقاح طورته شركة فايزر الأمريكية الكبرى لصناعة الأدوية. وبدأت الحكومة اليابانية برنامجها للتلقيح ضد فيروس كورونا في فبراير/ شباط باستخدام لقاح فايزر، والذي كان يستهدف في البداية العاملين في المجال الطبي.

(النص الأصبلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)