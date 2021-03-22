شركة رينيساس اليابانية لأشباه الموصلات تعتزم استئناف الإنتاج خلال شهر بعد الحريق الذي ضرب منشآت الشركة

أخبار اليابان

تسعى شركة رينيساس تكنولجي إلى استئناف عمليات خط إنتاج أشباه الموصلات المتطورة التي تضررت بسبب الحريق في شرق اليابان في غضون شهر، حسبما قال رئيسها هيديتوشي شيباتا يوم الأحد.

وقال في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت ”نهدف إلى استئناف الإنتاج على الخط في غضون شهر“.

ثلثي منتجات الرقائق المصنعة في الخط، وهي جزء من المصنع الياباني الرئيسي لصناعة أشباه الموصلات في مدينة هيتاشيناكا، محافظة إيباراكي ، مخصصة للسيارات. يبدو أن توقف الخط سيؤثر بالتأكيد على الإنتاج في شركات صناعة السيارات في وقت أصبح فيه نقص إمدادات الرقائق خطيرًا حول العالم.

اعترف شيباتا بأن التعليق سيكون له ”تأثير كبير جدا“ على صناعة السيارات. تمتلك رينيساس الحصة الأكبر في السوق المحلية لمنتجات الرقائق للسيارات.

قال الرئيس إن أجهزة صناعة الرقائق التالفة بحاجة إلى الاستبدال، مضيفًا أن إعادة تشغيل العمليات ستتأخر إذا استغرق شراء أجهزة ومكونات جديدة وقتًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)