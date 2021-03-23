اجتماع لجنة يابانية لمناقشة سبل ضمان خلافة إمبراطورية مستقرة

أخبار اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية يوم الاثنين أن لجنة خبراء بتكليف من الحكومة اليابانية لمناقشة سبل ضمان خلافة الإمبراطورية المستقرة ستعقد أول اجتماع لها يوم الثلاثاء.

ستناقش اللجنة قضايا مثل السماح للأباطرة أو الأباطرة من سلالة الأم بتولي العرش وما إذا كان سيتم السماح للأعضاء الإناث بالبقاء في العائلة الإمبراطورية حتى بعد الزواج كرئيسات لفروع الأسرة.

في الوقت الحالي، لا يمكن تولي العرش إلا الذكور من سلالة الأسرة الإمبراطورية.

في اجتماع الثلاثاء، الذي سيحضره رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي، من المتوقع أن تتحدث اللجنة عن كيفية المضي قدما في المناقشات.

من المرجح أن يصبح أتسوشي سيكي، الذي يقود مؤسسة الترويج والمساعدة المتبادلة للمدارس الخاصة في اليابان، رئيسًا للجنة المكونة من ستة أعضاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)