بدء تجارب سريرية على لقاحين جديدين لفيروس كورونا في اليابان

أخبار اليابان

قالت شركة دايتشي سانكيو يوم الاثنين إنها بدأت تجربة سريرية في اليابان للقاح كورونا الذي يتم تطويره بالاشتراك مع جامعة طوكيو، مع حوالي 150 شخصًا لتلقي اللقاح في المرحلة الأولى من التجربة.

وفي الوقت نفسه، بدأت شركة KM Biologics، وهي وحدة مقرها كوماموتو تابعة لمجموعة Meiji Holdings، مقرها كوماموتو، في اختبار لقاحها الخاص في نفس اليوم.

تم تصميم لقاح دايتشي سانكيو لإنتاج أجسام مضادة باستخدام تقنية messenger RNA تحمل معلومات وراثية لفيروس كورونا الجديد. وتحتوي لقاحات الحمض النووي الريبي على شريط من مادة وراثية داخل فقاعة دهنية. وبمجرد دخوله الخلية، يولد الحمض النووي الريبي بروتينا موجودا على سطح الفيروس، وبذلك يتعلم الجهاز المناعي، التعرف على الفيروس.

تستخدم اللقاحات التي طورتها شركة الأدوية الأمريكية فايزر وشركة مودرنا الأمريكية الناشئة للتكنولوجيا الحيوية تقنية مماثلة.

تقوم KM Biologics، جنبًا إلى جنب مع المعهد الوطني للأمراض المعدية وغيره، بتطوير ما يسمى باللقاح المعطل، وتحتوي لقاحات الفيروس المعطل على فيروسات ميتة، غير قادرة على إصابة الناس ولكنها لا تزال قادرة على إرشاد جهاز المناعة بكيفية شن رد فعل دفاعي ضد العدوى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)