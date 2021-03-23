رئيس وزراء اليابان يهدف إلى رفع متوسط ​​الحد الأدنى للأجور إلى 1000 ين في البلاد

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قال رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يوم الاثنين إنه يهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور بالساعة في البلاد إلى 1000 ين في المتوسط ​​في أقرب وقت ممكن.

تعهد سوغا بذلك في اجتماع لمجلس السياسة الاقتصادية والمالية، حيث ناقشت الحكومة الإجراءات الاقتصادية بعد أن رفعت حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا يوم الأحد.

بلغ متوسط ​​الحد الأدنى للأجور 902 ينًا في السنة المالية 2020، حيث تراوح من 792 ينًا في محافظات أكيتا، توتوري، شيماني، كوتشي، ساغا، أويتا، وأوكيناوا إلى 1013 ينًا في طوكيو.

وطالب أعضاء من القطاع الخاص في المجلس بضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور المحلية لإزالة الفوارق الإقليمية. ودعوا على وجه التحديد إلى زيادة أجور العمال غير الدائمين في الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحلية.

وقال سوyا إن الحكومة ستعد قائمة بعشرة آلاف عامل من البنوك والشركات التجارية وغيرها لتعزيز تدفق الموظفين من الشركات الكبيرة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحلية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)