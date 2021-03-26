كوريا الشمالية تدعي نجاح تجربة إطلاق صواريخ من النوع الجديد

أخبار اليابان

ذكرت وكالة الأنباء التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية يوم الجمعة أن أكاديمية علوم الدفاع الوطني في البلاد أجرت بنجاح تجربة إطلاق صواريخ تكتيكية جديدة موجهة في اليوم السابق.

كانت وكالة الأنباء الكورية المركزية تشير على ما يبدو إلى إطلاق صاروخين باليستيين يوم الخميس باتجاه بحر اليابان، وهو ما أكدته دول من بينها اليابان والولايات المتحدة. سقطت الصواريخ في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وأشار التقرير إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لم يكن حاضرا في موقع إطلاق الصواريخ.

زعمت أكاديمية علوم الدفاع الوطني أنه تم إثبات جودة محرك الوقود الصلب المحدث من خلال أحدث تجارب إطلاق الصاروخين التكتيكيين الموجّهين الجديدين، اللذان أصابا بدقة هدفًا تم تحديده في المياه على بعد 600 كيلومتر قبالة سواحل كوريا الشمالية، وفقا للتقرير.

قال ري بيونغ تشول، المسؤول البارز في حزب العمال في كوريا الشمالية الذي تفقد إطلاق الصواريخ يوم الخميس وأبلغ كيم بالنتائج، إن نظام الأسلحة الذي تم اختباره سيكون له أهمية كبيرة لتعزيز القوة العسكرية لكوريا الشمالية وقمع التهديدات التي موجودة في شبه الجزيرة الكورية، حسبما ذكر التقرير.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)