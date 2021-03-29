الشركة اليابانية المالكة للسفينة الجانحة في قناة السويس تعتذر

أخبار اليابان

اعتذرت الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات الضخمة العالقة في قناة السويس المصرية عن الحادث يوم الجمعة.

وقال يوكيتو هيغاكي رئيس شركة شوي كيسن كايشا التي تمتلك شركة إيفر غيفن التي تبلغ طاقتها 220 ألف طن ”نعتذر بصدق على التسبب في قلق كبير“.

وقال هيغاكي في مؤتمر صحفي في إيماباري بمحافظة إهيمي بغرب اليابان حيث يقع مقر شوي كيسن، إن العمل جار، بما في ذلك تكسير وإزالة الصخور، لتحرير السفينة مساء السبت بتوقيت اليابان.

وأضافت الشركة أن عملية تحريك السفينة ”بالغة الصعوبة“ لكن جنوحها لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفطي.

ظلت حركة المرور البحرية عبر القناة مغلقة منذ أن جنحت سفينة الحاويات يوم الثلاثاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)