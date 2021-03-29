اليابان تمنح الناس حق اختيار نوع لقاح فيروس كورونا

أخبار اليابان

قال فومياكي كوباياشي، مسؤول كبير مسؤول عن حملة التطعيم، إن الحكومة اليابانية ستمنح الناس خيارًا بشأن لقاح فيروس كورونا الذي سيحصلون عليه.

وقال كوباياشي مستشار مكتب مجلس الوزراء على التلفزيون إن الحكومة ستعطي الخيار للأشخاص من خلال نشر معلومات عامة عن نوع اللقاح المتاح في كل موقع من مواقع التطعيم.

وقال كوباياشي إن بعض الناس يترددون في تلقي التطعيم خوفا من الآثار الجانبية. قال: ”سنخلق بيئة يكون فيها للناس خيارًا“.

بدأت حملة التطعيم اليابانية في فبراير/ شباط، وبدأت بالعاملين في المجال الطبي. من المقرر أن يبدأ تطعيم كبار السن في 12 أبريل/ نيسان، باستخدام حقنة شركة فايزر. ستتلقى الدولة أيضًا إمدادات اللقاحات من أسترازينيكا و مودرنا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)