بعض أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان يطالبون بقانون للمثليين

أخبار اليابان

يدعو بعض أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان إلى قانون جديد لتحسين الفهم العام حول المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية أو المثليين.

تأمل لجنة البعثة الخاصة للحزب الليبرالي الديمقراطي حول التوجه الجنسي والهوية الجندرية، برئاسة وزيرة الدفاع السابق تومومي إينادا، في صياغة مشروع قانون كهذا لسنه في وقت مبكر من الدورة الحالية لمجلس الدايت ، برلمان البلاد ، التي تنتهي في يونيو.

وقال مشرع من الحزب ”نريد تقديمه قبل أولمبياد طوكيو وأولمبياد المعاقين“.

تم تنشيط مؤيدي مثل هذا القانون في الحزب من خلال حكم محكمة محافظة سابورو بأن فشل الحكومة في الموافقة على زواج المثليين أمر غير دستوري.

وقالت إينادا على تويتر بعد صدور الحكم في 17 مارس/ آذار ”إذا زاد فهم الشعب للمثليين، فسنكون قادرين على إجراء مناقشات أعمق حول الزواج والشراكة من نفس الجنس“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)