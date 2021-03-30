اليابان لا تزال حذرة بشأن فرض عقوبات على ميانمار

أخبار اليابان

لا تزال الحكومة اليابانية حذرة بشأن فرض عقوبات على ميانمار، حيث يكثف جيشها حملات القمع ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب.

بعد مقتل أكثر من 100 شخص في حملة القمع التي شنتها القوات المسلحة الميانمارية يوم السبت، وهو أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب في الأول من فبراير/ شباط، أصدر وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي بيانًا يوم الأحد يدين بشدة الوضع في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، أدلى كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو بتصريحات مماثلة، بينما رفض التعليق على ما إذا كان يتعين على اليابان فرض عقوبات على ميانمار.

في غضون ذلك، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على كبار المسؤولين العسكريين. علاوة على ذلك، فإنهم يفكرون في فرض عقوبات إضافية.

اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد أن إدارته تدرس فرض عقوبات جديدة على ميانمار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)