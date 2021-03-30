سجلات: كوريا الجنوبية أرادت الحصول على اعتذار أقوى من إمبراطور اليابان عام 1990

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توصلت سيؤول إلى سياسة في عام 1990 تقضي بدعوة الإمبراطور الياباني آنذاك أكيهيتو للتعبير عن اعتذار أكثر تحديدًا وأقوى عن التاريخ الاستعماري من ذلك الذي قدمه والده، الإمبراطور الراحل هيروهيتو، وفقًا لسجلات دبلوماسية رفعت عنها السرية.

تم وضع سياسة المفاوضات مع اليابان استعدادًا لزيارة الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك روه تاي-وو لليابان، والتي تمت في الفترة من 24 إلى 26 مايو/ آذار 1990، حسبما أظهرت الوثائق الصادرة عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم الاثنين.

خلال زيارة لليابان في عام 1984 قام بها رئيس كوريا الجنوبية آنذاك تشون دو هوان، ثم الإمبراطور هيروهيتو، الذي أطلق عليه اسم الإمبراطور شووا بعد وفاته، قال إنه من المؤسف للغاية أن يكون هناك ماض مؤسف بين البلدين في وقت ما من القرن وأن هذا لا ينبغي أن يتكرر أبدًا.

قالت حكومة كوريا الجنوبية في وثيقة في أبريل/ نيسان 1990 إن الناس في كوريا الجنوبية غير راضين عن تصريح الإمبراطور هيروهيتو لأنه كان غامضًا بشأن لمن ووعن ماذا كان يعتذر.

وقالت الوثيقة إن تكرار مستويات مماثلة من الاعتذار لن يلبي توقعات الشعب الكوري الجنوبي، مضيفة أن أي اعتذار جديد من إمبراطور اليابان يجب أن يشير بوضوح إلى المحتوى المحدد للماضي المؤسف وأن يعبر عن الندم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)