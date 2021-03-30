رغم أزمة كورونا: 23 من موظفي وزارة الصحة اليابانية يسهرون في حانة حتى وقت متأخر من الليل

أخبار اليابان

أقام 23 موظفًا بوزارة الصحة اليابانية حفلًا للشرب في حانة ”إيزاكايا“ في حي جينزا الفاخر في طوكيو الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من انتهاء حالة الطوارئ الحكومية بشأن فيروس كورونا الجديد في العاصمة اليابانية، حسبما علم يوم الاثنين.

بينما تطالب حكومة العاصمة طوكيو مؤسسات الأكل والشرب في العاصمة بإنهاء أعمالها اليومية في الساعة 9 مساءً أو قبل ذلك، بقي 23 موظفًا في مكتب الصحة والرعاية لكبار السن بالوزارة في الحانة حتى وقت متأخر من الليل، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.

وقالت المصادر إن الوزارة ستدرس معاقبتهم.

وسيقوم وزير الصحة نوريهيسا تامورا بتقديم شرح عن حفلة الشرب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء.

تدعو الحكومة اليابانية الناس إلى الامتناع عن عقد جلسات تناول الطعام بين خمسة مشاركين أو أكثر، مشيرة إلى أن الحفلات التي تشمل فعاليات الشرب وتناول الطعام والشراب في مجموعات كبيرة ولساعات طويلة تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)