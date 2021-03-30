وزير الصحة الياباني يعتذر بسبب سهر بعض موظفي الوزارة في إحدى الحانات حتى وقت متأخر من الليل وسط جائحة كورونا

أخبار اليابان

اعتذر وزير الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية نوريهيسا تامورا يوم الثلاثاء عن قيام 23 من موظفي الوزارة بإقامة حفل شرب في إحدى الحانات حتى وقت متأخر من الليل وسط جائحة فيروس كورونا.

وقال تامورا في مؤتمر صحفي ”أعتذر عن الخيانة الظاهرة للثقة العامة من قبل مسؤولي الوزارة، التي تطلب من الناس قبول قيود في حياتهم اليومية“ لاحتواء الوباء.

وتخطط الوزارة قريباً لمعاقبة المتورطين.

أقيم الحفل في حانة على الطراز الياباني ”إيزاكايا“ في طوكيو يوم الأربعاء الأسبوع الماضي، بعد ثلاثة أيام من انتهاء حالة الطوارئ بشأن الوباء في العاصمة.

وبقي الموظفون البيروقراطيون، الذين ينتمون إلى مكتب الصحة ورعاية المسنين بالوزارة، في الحانة من حوالي الساعة 7:15 مساءً حتى الساعة 11:50 مساءً.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)