طوكيو تؤكد 364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار اليابان

أكدت طوكيو 364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد يوم الثلاثاء.

ارتفع عدد المصابين في العاصمة اليابانية ليوم الثلاثاء للأسبوع الرابع على التوالي.

من بين الأشخاص الذين تم اكتشاف إصابتهم بالفيروس حديثًا، كان الأشخاص في العشرينات من العمر يشكلون المجموعة الأكبر، حيث بلغ عددهم 86 شخصًا، يليهم الأشخاص في الثلاثينيات من العمر، والذين يبلغ عددهم 64 شخصًا، وأولئك في الخمسينيات من العمر، والذين يبلغ عددهم 55 شخصًا، وأولئك الذين هم في الأربعينيات من العمر، والذين يبلغ عددهم 47 شخصًا، وفقًا لما صرحت به حكومة مدينة طوكيو. بلغ عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر 76 شخصًا.

وصل عدد مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أعراض حادة تم قياسها وفقًا لمعايير حكومة طوكيو إلى 39 حتى يوم الثلاثاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)