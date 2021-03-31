اليابان والولايات المتحدة ودول أخرى تعرب عن قلقها إزاء تقرير خبراء الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا

أخبار اليابان

أعربت اليابان والولايات المتحدة و 12 دولة أخرى يوم الثلاثاء عن مخاوفها بشأن تقرير منظمة الصحة العالمية حول الأبحاث الدولية في الصين حول منشأ فيروس كورونا الجديد.

وقال بيان مشترك صادر عن 14 دولة، إن البحث الذي عقدته منظمة الصحة العالمية، والذي انضم إليه خبراء صينيون، ”تأخر بشكل كبير وافتقر إلى الوصول إلى البيانات والعينات الأصلية الكاملة“، مما يُظهر ”مخاوفهم المشتركة“.

وقال البيان: ”معًا ، ندعم تحليلًا وتقييمًا شفافًا ومستقلًا، بعيدًا عن التدخل والتأثير غير المبرر، لأصل جائحة كورونا“.

دعت الدول الـ 14 إلى إجراء أبحاث إضافية من قبل فريق دولي مستقل حتى يتمكن العالم من ”الاستجابة بنجاح“ للأوبئة في المستقبل.

الدول الـ 12 المتبقية هي أستراليا، بريطانيا، كندا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، إسرائيل، لاتفيا، ليتوانيا، النرويج، سلوفينيا، وكوريا الجنوبية.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)