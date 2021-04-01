الحكومة اليابانية تشارك في اختبارات ما قبل الولادة

أخبار اليابان

أعدت لجنة خبراء بوزارة الصحة تقريرًا يوم الأربعاء أوضح التزام الحكومة اليابانية الأول على الإطلاق بإجراء الاختبارات الجينية قبل الولادة.

يدعو التقرير الخاص بنوع جديد من اختبارات ما قبل الولادة المصممة للكشف عن التشوهات الصبغية للأطفال الذين لم يولدوا بعد من الحمض النووي في دم الأمهات الحوامل الوزارة والجمعيات الأكاديمية والأطراف المعنية الأخرى إلى تشكيل لجنة توجيهية جديدة

كما تتضمن خططًا لوضع معايير للمنشآت لإجراء الاختبارات والترويج لإصدار الشهادات لمثل هذه المرافق.

حاليًا، تلعب الجمعية اليابانية لأمراض النساء والتوليد الدور الرئيسي في تجميع هذه المعايير. لكن لجنة الخبراء وجدت أنه من الضروري أن تتبنى المناقشات حولها منظورًا أوسع.

وفقًا للتقرير ومصادر أخرى، ستتألف اللجنة التوجيهية المقترحة من متخصصين من الوزارة وجمعية طب الأطفال اليابانية ومجموعات المرضى بالإضافة إلى أولئك الذين لديهم خبرة في المعايير الأخلاقية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)