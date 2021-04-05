مستشفى أوساكا تجمع الأموال لصنع عازل للمرضى بفيروس كورونا

أخبار اليابان

أطلقت مستشفى جامعة أوساكا برنامج تمويل جماعي لجمع الأموال لتصنيع معدات العزل الأصلية لاستخدامها عند نقل مرضى كورونا بواسطة سيارات الإسعاف.

تهدف المستشفى الواقعة في سويتا بمحافظة أوساكا بغرب اليابان إلى جمع 10 ملايين ين من خلال البرنامج الذي سيستمر حتى 31 مايو/ أيار.

كان المستشفى يعالج المرضى المصابين بأعراض خطيرة لفيروس كورونا الجديد. وصل عدد مرضى كورونا الذين تم نقلهم إلى المستشفى بين أبريل/ نيسان من العام الماضي وفبراير/ شباط من هذا العام إلى 51 حالة.

لنقل مرضى كورونا بواسطة سيارات الإسعاف، يستخدم المستشفى عوازل بلاستيكية من نوع الأكياس مزودة بمعدات الضغط السلبي لمنع تسرب الهواء بالداخل. نظرًا لأن هذا النوع من العوازل غالبًا ما يجبر المرضى على وضع بلاستيك على وجوههم، فإنه يسبب لهم شعورًا قويًا بأنهم محبوسون ويوفر رؤية ضعيفة للأطباء والممرضات. بالإضافة إلى ذلك، عند استخدام العوازل البلاستيكية، يستغرق الأمر حوالي ساعتين تقريبًا للتحضير والعمل لتطهير الأدوات بعد النقل.

المعدات الجديدة التي خططت لها مستشفى جامعة أوساكا عبارة عن عازل من نوع الكبسولة يمكنه حتى حمل المرضى المصابين بأعراض خطيرة على أجهزة التنفس الصناعي. يستغرق التطهير والأعمال الأخرى ذات الصلة حوالي 30 دقيقة فقط. تهدف المستشفى إلى تسليم عازل جديد من قبل الشركة المصنعة بحلول نهاية مارس/ آذار من العام المقبل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)