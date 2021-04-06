بيع نسخة نادرة من لعبة سوبر ماريو في مزاد مقابل 660 ألف دولار!

أخبار اليابان

بيع نسخة مختومة من لعبة فيديو سوبر ماريو، تم شراؤها في عام 1986 في إحدى المزادات بمقابل 660 ألف دولار. ويعد هذا أعلى مبلغ يدفع مقابل شراء لعبة فيديو على الإطلاق، وفقاً لما ذكره بيان صحفي صادر عن ”هيريتيج أوكشنز“، الذي أدار عملية البيع.

وقالت شركة المزادات التي تتخذ من دالاس مقراً لها، إن شريط لعبة النينتيندو تم شراؤه كهدية في عيد الميلاد في العام 1986، ولم يفتحها البائع حتى وجدها في وقت سابق من هذا العام. وقال البائع المجهول في البيان: ”بقيت في الجزء السفلي من مكتبي طوال الوقت منذ اليوم الذي اشتريته فيها. لم أبدي أي اهتمام بها“.

وطرحت هذه النسخة الخاصة من اللعبة للبيع لأول مرة في العام 1986، ولكن ”نينتيندو“ غيرت العبوة في أوائل العام 1987، لذلك بيع عدد صغير نسبياً منها فقط.

كان الرقم القياسي السابق لنسخة سوبر ماريو بروس للأسواق غير اليابانية هو 114000 دولار في يوليو/ تموز من العام الماضي في دار هيرتيدج. ثم في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، بيعت نسخة سوبر ماريو بروس 3 مقابل 156 ألف دولار في دار المزاد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)