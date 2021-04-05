السباحة اليابانية ريكاكو إيكي تهزم سرطان الدم وتتأهل لأولمبياد طوكيو!

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فازت السباحة اليابانية ريكاكو إيكي بسباق 100 متر فراشة سيدات في البطولة الوطنية يوم الأحد، لتتأهل لاولمبياد طوكيو، في عودة مثيرة من معركتها مع سرطان الدم.

وفازت إيكي (20 عاما) بالسباق بزمن 57.77 ثانية على لقبها الأول في فئة المسابقة منذ ثلاث سنوات.

قال إيكي باكيًا بعد السباق في مركز طوكيو للألعاب المائية، ”لم أكن أتوقع الفوز بسباق 100 متر على الإطلاق. كنت سعيدة جدًا لمعرفة النتيجة ولا يمكنني شرح ما أشعر به الآن بالكلمات“. ”أنا الآن سعيد للغاية.“

وقالت أيضا ”اعتقدت أنه مهما كان الأمر شاقًا، فإن العمل الجاد يؤتي ثماره“.

شاركت إيكي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 في سن 16 واستمرت منذ ذلك الحين في إظهار أداء قوي. لكن تم تشخيص إصابتها بسرطان الدم في فبراير/ شباط 2019 وأمضت حوالي 10 أشهر تكافح المرض في المستشفى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)