وصول طائرة محملة بمليوني جرعة من لقاح كورونا إلى اليابان

أخبار اليابان

وصلت طائرة تحمل نحو مليوني جرعة من لقاح فيروس كورونا الجديد الذي تنتجه شركة فايزر الأمريكية الكبرى لصناعة الأدوية إلى مطار ناريتا الدولي في محافظة تشيبا، شرق طوكيو، يوم الاثنين.

جاءت الطائرة من بلجيكا حيث تمتلك الشركة قاعدة إنتاج للقاح.

تم نقل 1700 صندوق من اللقاح على متن الطائرة، وهو ما يكفي لمليوني جرعة إذا تم استخدام محاقن قادرة على أخذ 6 جرعات من كل قنينة. وهكذا كانت كمية اللقاح التي تم شحنها إلى اليابان في رحلة واحدة هي الأكبر. كان منتج فايزر هو لقاح فيروس كورونا الجديد الوحيد المستخدم في اليابان حتى الآن.

بالنسبة لآخر شحنة، استخدمت شركة خطوط ANA الجوية، المسؤولة عن نقل لقاح فايزر إلى اليابان، طائرة كبيرة لأول مرة. تبلغ سعة تحميل اللقاح في الطائرة حوالي 70% مثل تلك الخاصة بالطائرة متوسطة الحجم التي استخدمتها شركة النقل للشحنات السابقة.

كانت هذه هي الرحلة الحادية عشرة لنقل اللقاح إلى اليابان.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)