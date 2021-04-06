اليابان ستنشر مقاتلات F-35B في محافظة ميازاكي

أخبار اليابان

تدرس وزارة الدفاع اليابانية نشر مقاتلات الشبح الحديثة من طراز F-35B في قاعدة نيوتابارو التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية في محافظة ميازاكي جنوب غرب اليابان، حسبما ذكرت مصادر متعددة في الوزارة يوم الإثنين.

يهدف نشر F-35B، وهو الأول لقاعدة قوات الدفاع الذاتي اليابانية، إلى مواجهة سلوك الصين في بحر الصين الشرقي، مثل الاقتحام المتكرر للمياه الإقليمية اليابانية قبالة جزر سينكاكو.

وقالت المصادر إن الوزارة تخطط لبدء تشغيل الطائرات في قاعدة نيوتابارو في عام 2024.

تتميز طائرة F-35B، وهي طائرة مقاتلة من الجيل الخامس، بقدرات إقلاع قصيرة وهبوط عمودي، مما يمكنها من استخدام مدارج قصيرة في المطارات المدنية في الجزر النائية.

تدرس الوزارة أيضًا استخدام F-35B على متن مدمرتي Izumo و Kaga التابعين لقوات الدفاع الذاتي البحرية بعد تحديثها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)