وفاة مؤلفة مسلسل ”أوشين“ عن عمر يناهز 95 عاما

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توفيت كاتبة السيناريو اليابانية سوغاكو إيواساكي الشهيرة بسوغاكو هاشيدا، المعروفة عالميا بمسلسل الدراما التليفزيوني ”أوشين“ الذي عرض في الثمانينيات، بسبب سرطان الغدد الليمفاوية الحاد صباح الأحد. كانت تبلغ من العمر 95 عامًا.

توفيت هاشيدا، واسمها الحقيقي سوغاكو إيواساكي، في منزلها في أتامي بمحافظة شيزوؤكا بوسط اليابان. لن يكون هناك جنازة أو حفل وداع وفقا لرغبتها قبل الموت.

ولدت في كيجو، التي تسمى الآن سيول، ونشأت في ساكاي بمحافظة أوساكا، غرب اليابان. بعد تخرجها من جامعة اليابان للمرأة في عام 1949، انضمت إلى قسم السيناريو في شركة شوتشيكو. أصبحت مستقلة عام 1959.

اشتهرت هاشيدا بأعمالها الناجحة من منظور أنثوي، مثل الدراما التاريخية ”أونا تايكوكي“ التابعة لقناة NHK عام 1981، و ”إينوتشي“ عام 1986 و ”كاسوغا نو تسوبوني“ عام 1989، بالإضافة إلى المسلسل التلفزيوني الشهير ”أوشين“. . ” كما اشتهر المسلسل الدرامي التلفزيوني “Wataru Seken wa Onibakari” الذي أنتجته شركة Tokyo Broadcasting System Television Inc عام 1990.

حقق مسلسل ”أوشين“، الذي يصور حياة امرأة تربى في أسرة زراعية فقيرة في ياماغاتا، شمال شرق اليابان، معدل مشاهدة متوسط ​​52.6٪ و 62.9٪. بعد النجاح الذي حققه المسلسل في اليابان تم بثه أيضًا في العديد من البلدان الأخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)