توشيبا تتلقى عرض استحواذ من مجموعة CVC

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عرض صندوق الاستثمار البريطاني سي في سي كابيتال بارتنرز الاستحواذ على شركة توشيبا اليابانية الكبرى لتصنيع الإلكترونيات والآلات، حسبما ذكرت مصادر مطلعة يوم الأربعاء.

وقالت المصادر إن الصندوق يهدف إلى الاستحواذ على شركة توشيبا الخاصة لإصلاح نظام حوكمة الشركة بشكل شامل والمساعدة في تسريع عملية اتخاذ القرار من خلال درء ضغوط المساهمين النشطاء. قد يكلف الاستحواذ CVC Capital أكثر من 2 تريليون ين، وفقًا للمصادر.

وتبلغ قيمة توشيبا السوقية أكثر من 1.7 ترليون ين أو حوالي 15.8 مليار دولار.

وقال نوبواكي كوروماتاني رئيس توشيبا للصحفيين يوم الأربعاء ”تلقينا (عرض استحواذ من سي في سي كابيتال)“ مشيرا إلى أن الشركة ستناقش الاقتراح في اجتماع مجلس إدارتها في اليوم. عمل سابقًا كرئيس للوحدة اليابانية في سي في سي كابيتال.

وقالت توشيبا في بيان في نفس اليوم إنها تلقت ”عرضًا أوليًا“ من سي في سي كابيتال يوم الثلاثاء، مضيفة أنها ستطلب ”مزيدًا من التوضيح“ من الصندوق وتولي ”دراسة متأنية“ لعرض الاستحواذ.

وقالت المصادر إن سي في سي كابيتال تخطط بعد وضع التفاصيل لتقديم اقتراح مفصل للاستحواذ على توشيبا وإطلاق عرض مناقصة للشركة. تدرس سي في سي كابيتال أيضًا دعوة صناديق الاستثمار الأخرى للانضمام إلى مخطط الاستحواذ.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)