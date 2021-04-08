إجراء أول عملية زرع رئة في العالم لمريض مصاب بفيروس كورونا في اليابان

أخبار اليابان

قال مستشفى جامعة كيوتو يوم الخميس إنه أجرى أول عملية زرع رئة في العالم من متبرع حي لمريضة مصابة بتلف رئوي بسبب فيروس كورونا الجديد.

وقالت مستشفى جامعة كيوتو إن مريضة مصابة بكورنا، وهي امرأة من منطقة كانساي غربي اليابان، هي الآن في وحدة العناية المركز ، في حالة مستقرة بعد الجراحة التي أجريت يوم الأربعاء، حيث تبرع زوجها وابنها بجزء من رئتيهما لها,

تم إجراء جراحات لزرع الرئة من متبرعين متوفين دماغيًا لمرضى يعانون من تلف في الرئة متعلق بمرض فيروس كورونا في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، وفقًا للمستشفى.

أصيبت المرأة بالفيروس أواخر العام الماضي. بعد أن تدهورت حالتها التنفسية أثناء خضوعها للعلاج في مستشفى آخر في كانساي، تم وضع المرأة على أجهزة دعم الحياة خارج الجسم، أو ECMO. في وقت لاحق، وبسبب الآثار اللاحقة للالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، أصبحت كلتا رئتيها متصلبتين ولا تعملان تقريبًا.

كانت نتيجة اختبار المرأة سلبية للفيروس في وقت لاحق، لكنها كانت على قيد الحياة فقط بفضل أجهزة دعم الحياة خارج الجسم، وكان يُنظر إلى شفائها على أنه صعب ما لم تخضع لعملية زرع رئة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)