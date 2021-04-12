الأميرة ماكو تسعى لفهم البيان الذي أصدره صديقها

أخبار اليابان

سعت الأميرة اليابانية ماكو يوم الجمعة للتفاهم لبيان أصدره يوم الخميس صديقها كي كومورو بشأن فضيحة مالية تورطت فيها والدته وخطيبها السابق.

وقالت الأميرة ماكو (29 عاما)، الابنة الأولى لولي العهد أكيشينو، الأخ الأصغر للإمبراطور ناروهيتو: ”سأكون ممتنة لو فهم أي شخص التفاصيل المختلفة لكيفية حدوث المشكلة بعد قراءة البيان المعلن هذه المرة“.

تم نشر تعليقات الأميرة ماكو من خلال وكالة البلاط الإمبراطوري، وفقًا لما ذكره تاكاهارو كاتشي، السيد الكبير في منزل ولي العهد.

وقال كاتشي إنه يبدو أن ولي العهد أكيشينو وولية العهد الأميرة كيكو يعتبران البيان على أنه يظهر جهود عائلة كومورو لحل المشكلة بطريقة ملموسة.

كومورو، الذي تأخرت خطوبته الرسمية مع الأميرة ماكو بسبب المشكلة، تشاور معها بشأن البيان، وسياسته في محاولة حل المشكلة من خلال المناقشات مع خطيب والدته السابق تعكس رأي الأميرة ماكو، بحسب كاتشي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)