60 % من عضوات المجالس المحلية اليابانية تعرضن للمضايقات

أخبار اليابان

أظهر مسح لمكتب مجلس الوزراء أن ما يقرب من 60% من أعضاء الجمعية المحلية في اليابان قد تعرضن لمضايقات من قبل الناخبين أو الزملاء، وهو ما يقرب من ضعف الرقم بالنسبة للرجال.

بلغت نسبة أعضاء المجالس المحلية الذين قالوا إنهم تعرضوا للتحرش 57.6% للنساء، مقابل 32.5% للرجال، وفقًا لأول مسح أجرته الوكالة الحكومية حول العقبات التي تعترض مشاركة المرأة في السياسة.

تم اجراء الاستطلاع بين 25 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي و 31 يناير/ كانون الثاني من هذا العام بمشاركة 10100 من الذكور والإناث في المجالس المحلية، من بينهم 5513 أعطوا إجابات صحيحة. تم نشر نتائج الاستطلاع الأربعاء.

مع السماح بإجابات متعددة، قالت 26.8٪ من المستجيبات إنهن تعرضن للتحرش بكلمات جنسية أو عنيفة، أعلى بكثير من 0.7٪ فقط للرجال.

وفي الاستطلاع أيضًا، قالت 23.9٪ من المستجيبات إنهن تعرضن للتحرش بالسلوك أو الملاحظات الجنسية. تم الاستشهاد بمضايقات عبر الإنترنت بنسبة 22.9٪.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)