إصابة عامل بعدوى فيروس كورونا بعد تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح

أخبار اليابان

قال مسؤولون حكوميون في محافظة كانازاوا، بوسط اليابان، إنه تم العثور على عامل في مستشفى مصاب بفيروس كورونا الجديد في كانازاوا بمحافظة إيشيكاوا بوسط اليابان، بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا. .

يُعتقد أن العامل الذي تم إرساله إلى مستشفى محافظة إيشيكاوا المركزي في كانازاوا، عاصمة إيشيكاوا، هو أول حالة إصابة بالعدوى في اليابان على الرغم من تلقي جرعتي لقاح كورونا.

وقال المسؤولون إن العامل تم تطعيمه يومي 13 مارس/ آذار و 3 أبريل/ نيسان واكتشفت إصابته بالفيروس يوم السبت، مضيفين أن وظيفة العاملة لا تنطوي على الاتصال المباشر بالمرضى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)